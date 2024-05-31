Теракт в стиле ХАМАСа в Германии: террорист напал на демонстрантов во время трансляции в YouTube

Вооруженный ножом человек накинулся на участников антиисламской демонстрации в городе Манхейм в Германии, ранив, по меньшей мере, троих человек, включая известного крайне правого активиста Михаэля Штюрценбергера и сотрудника полиции. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции.

Инцидент произошел на городской площади, где начиналась антиисламская демонстрация, в которой участвовали всего несколько человек из гражданского движения Pax Europa. Мужчина с бородой и в очках кинулся на участников демонстрации с ножом, нанося удары один за другим.

Нападение транслировалось в прямом эфире на YouTube – почти так же, как нападение террористов ХАМАСа в "черную субботу" 7 октября, однако трансляцию вел не нападавший. LIVE-трансляцию митинга начал Михаэль Штюрценбергер, организовавший акцию и ставший основной жертвой нападения. Вскоре после эфира трансляция была удалена из канала Штюрценбергера в связи с "проявлениями жестокости и насилия".

На кадрах видно, как террорист нападает на одного из мужчин, нанося ему удары ножом. Прохожие кинулись на помощь пострадавшему и повалили террориста на землю, пытаясь оторвать его от жертвы. Затем террорист сумел вырваться и начал бить ножом тех, кто держал его, а затем ударил ножом в спину полицейского. В этот момент другие сотрудники полиции застрелили нападавшего, и он упал на землю.

Имя и происхождение террориста на данном этапе не опубликовано.