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Мир

В Сумской области российские беспилотники атаковали ферму, сотни животных погибли

Война в Украине
время публикации: 31 мая 2025 г., 11:45 | последнее обновление: 31 мая 2025 г., 11:59
В Сумской области российские беспилотники атаковали ферму, сотни животных погибли
Тг-канал "Изнанка"

Глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что в ночь на 31 мая 5 российских дронов атаковали ферму в одном из сел Роменской общины.

В результате атаки загорелись хозяйственные постройки, погибли сотни домашних животных, уничтожены десятки тонн зерна.

Ранее власти Сумской области, расположенной на севере Украины, на фоне продвижения ВС России расширили зону обязательной эвакуации еще на 11 сел.

Мир
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