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Мир

Байден впервые объяснил неудачу на дебатах с Трампом

время публикации: 03 июля 2024 г., 11:58 | последнее обновление: 03 июля 2024 г., 12:01
Байден впервые объяснил неудачу на дебатах с Трампом
AP Photo/Evan Vucci

Президент США Джо Байден, выступая на предвыборном мероприятии в штате Вирджиния, впервые прокомментировал крайне неудачные для него дебаты с бывшим президентом Дональдом Трампом, прошедшие на минувшей неделе.

По его словам, это связано с совершенными им в июне иностранными визитами. "Я пару раз летал на другой конец Земли. Не прислушался к своим сотрудникам. Вернулся и почти что уснул на сцене", – заявил он. Отметим, что Байден посетил и памятные мероприятия в 80-ю годовщину высадки в Нормандии.

Президент сообщил, что сожалеет о том, как прошли дебаты, однако сейчас критически важной задачей является победа на выборах. Он также отметил, что за прошедшие после дебатов дни его избирательный штаб получил пожертвования на миллионы долларов.

После дебатов многочисленные политические комментаторы высказались в поддержку выдвижения другого кандидата. Однако ни один из деятелей Демократической партии этот призыв публично не поддержал.

Мир
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