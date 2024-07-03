В Нидерландах приведено к присяге новое правительство, Герт Вилдерс в него не вошел

Король Нидерландов Виллем-Александр привел к присяге новое правительство, центральную роль в котором играет право-популистская "Партия свободы", возглавляемая Гертом Вилдерсом. В коалицию вошли также Народная партия за свободу и демократию, центристская партия "Новый социальный договор" и Движение граждан-фермеров.

Для формирования нового правительства потребовалось более шести месяцев. Было решено, что сам Вилдерс в него не войдет. Этому примеру последовали и лидеры других партий. Новым премьер-министром стал бывший глава спецслужб и бывший генеральный секретарь министерства юстиции и безопасности Дик Схоф.

Основным пунктом программы "Партии свободы" является борьба с миграцией. В коалиционном соглашении говорится о необходимости остановить чрезмерный приток мигрантов. Будут ужесточены и критерии получения вида на жительство.

Вилдерс также выступал и за ограничение помощи Украине, однако в этом вопросе партия пошла на компромисс. Коалиционное соглашение, в котором 26 страниц, говорит о том, что королевство продолжит политическую, военную и финансовую поддержку Украины и доведет оборонный бюджет до 2% ВВП.