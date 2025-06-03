Пресс-секретарь Госдепартамента при Байдене: "Израиль совершает в Газе военные преступления"

Мэтью Миллер, который при администрации Джо Байдена занимал пост пресс-секретаря Государственного департамента США, в интервью телеканалу Sky News обвинил Израиль в совершении военных преступлений в секторе Газы.

Отвечая на вопрос, почему раньше он утверждал обратное, Миллер ответил: "Пресс-секретарь не говорит за себя, он излагает позицию президента, администрации. Теперь, когда я не на официальной должности, я могу излагать свое собственное мнение".

Он также признал, что в руководстве администрации были разногласия, в том числе, касающиеся отношений между Израилем и США. "Разногласия были все время. Были серьезные, были не очень", – сказал он, комментируя слухи о спорах между Байденом и государственным секретарем Энтони Блинкеном.

Одним из спорных вопросов Миллер назвал поставки Израилю 2000-фунтовых бомб. "Администрация обсуждала прекращении поставок вооружений. Мы не верили, что в Газе эти бомбы будут использованы подобающим образом", – сказал он.

По словам чиновника, были задержки и с другими боеприпасами – пока Израиль не соглашался на выдвинутые администрацией условия их применения. Миллер также дал рассказал, что США и их союзники нередко знали о замыслах и решениях руководства ХАМАСа.