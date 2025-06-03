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Мир

Партия Герда Вилдерса покинула правящую в Нидерландах коалицию

Нелегалы
Нидерланды
время публикации: 03 июня 2025 г., 10:45 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 10:55
Партия Герда Вилдерса покинула правящую в Нидерландах коалицию
AP Photo/Peter Dejong

Лидер нидерландской Партии свободы Герд Вилдерс сообщил, что эта партия покидает правящую коалицию из-за разногласий в миграционной политике. Тем самым премьер-министр Дик Схоф лишился парламентского большинства.

Вилдерс, чья партия заняла первое место на прошедших в ноябре 2023 года парламентских выборах, потребовал полного прекращения миграции, депортации сирийских беженцев и закрыть убежища для мигрантов. Эти требования не встретили понимания у других членов коалиции.

Напомним, что из-за разногласий между потенциальными партнерами коалицию удалось сформировать только летом 2024 года. Правительство затруднялось с проведением последовательной политики не только в области миграции, но и оборонных расходов.

Мир
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