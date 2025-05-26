МИД Швеции вызвал посла Израиля в связи с ситуацией в Газе

Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла Израиля в связи с ситуацией в секторе Газы и в связи с созданием препятствий для поставки гуманитарной помощи населению сектора.

Агентство Reuters

передает, что указание о вызове посла Израиля в Стокгольме в МИД было отдано премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.