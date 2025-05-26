МИД Швеции вызвал посла Израиля в связи с ситуацией в Газе
время публикации: 26 мая 2025 г., 18:04 | последнее обновление: 26 мая 2025 г., 18:04
Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла Израиля в связи с ситуацией в секторе Газы и в связи с созданием препятствий для поставки гуманитарной помощи населению сектора.
Агентство Reuters
передает, что указание о вызове посла Израиля в Стокгольме в МИД было отдано премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 мая 2025
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