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Мир

МИД Швеции вызвал посла Израиля в связи с ситуацией в Газе

Газа
Израиль
Швеция
время публикации: 26 мая 2025 г., 18:04 | последнее обновление: 26 мая 2025 г., 18:04
МИД Швеции вызвал посла Израиля в связи с ситуацией в Газе
AP Photo/Jehad Alshrafi

Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла Израиля в связи с ситуацией в секторе Газы и в связи с созданием препятствий для поставки гуманитарной помощи населению сектора.

Агентство Reuters

передает, что указание о вызове посла Израиля в Стокгольме в МИД было отдано премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Мир
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