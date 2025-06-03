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Мир

Песков об операции "Паутина": Путин получал информацию в режиме онлайн

Россия
Война в России
Владимир Путин
время публикации: 03 июня 2025 г., 14:12 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 14:17
Песков об операции "Паутина": Путин получал информацию в режиме онлайн
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с комментарием по поводу масштабного украинского удара по стратегической авиации вооруженных сил РФ.

"Президент о произошедшем получал информацию в режиме онлайн. Я предлагаю дождаться результатов следствия и ориентироваться на содержание заявления Министерства обороны России", – сказал чиновник.

1 июня миниобороны РФ опубликовало заявление, в котором признало, что украинские беспилотники атаковали цели на пяти аэродромах в различных регионах России. Атаки на военные объекты названы "террористическими", утверждается, что некоторые атаки были отражены.

В тот же день удар прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал результаты операции "Паутина" блестящими, отметим, что подготовка к ней продолжалась год, шесть месяцев и девять дней, было задействовано 117 дронов. Штаб операции находился рядом с управлением ФСБ в одном из регионов.

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