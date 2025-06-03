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Мир

Президент Трамп: "США не позволят Ирану обогащать уран"

США
Иран
Ядерное оружие
время публикации: 03 июня 2025 г., 08:30 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 08:36
Президент Трамп: "США не позволят Ирану обогащать уран"
AP Photo/Matt Rourke

Президент США Дональд Трамп дезавуировал публикации СМИ, согласно которым в рамках ядерного соглашения с США Исламская республика Иран в ограниченных масштабах сможет продолжить обогащение урана.

"Байден должен был уже давно не допустить "обогащения". Согласно условиям нашего потенциального соглашения – МЫ НЕ ДОПУСТИМ ОБОГАЩЕНИЯ УРАНА", – написал Трамп в социальной сети Truth, назвав Байдена уничижительным прозвищем autopen – устройство для подписания документов.

2 июня издание Axios сообщило, что Соединенные Штаты предложили Ирану ядерную сделку, позволяющую ограниченное обогащение урана на иранской территории – что противоречит публичным заявлениям представителей администрации США о полном запрете на обогащение.

Как написал Барак Равид в своей статье в Axios, это сообщение неминуемо вызовет недовольство Израиля: как известно, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу не раз заявлял о готовности перейти к военным действиям, чтобы не допустить ядерного вооружения Ирана.

По информации издания, в субботу США передали Ирану предложение по ядерной сделке, которое позволит ограниченное низкоуровневое обогащение урана на иранской территории в течение ограниченного периода времени.

При этом специальный посланник Белого дома на Ближнем Востоке Стивен Виткофф и госсекретарь США Марко Рубио неоднократно заявляли, что США не позволят Ирану обогащать уран и потребуют полного демонтажа иранских ядерных объектов.

Мир
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