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Мир

Трамп опубликовал свое ИИ-изображение в виде Папы Римского

Дональд Трамп
ИИ
время публикации: 03 мая 2025 г., 07:21 | последнее обновление: 03 мая 2025 г., 07:29
Трамп опубликовал свое ИИ-изображение в виде Папы Римского
truthsocial.com/@realDonaldTrump

78-летний президент США Дональд Трамп по-прежнему увлечен созданием собственных образов с помощью искусственного интеллекта. На своей странице в принадлежащей ему соцсети Truth Social он опубликовал свой "портрет" в образе Папы Римского.

Изображение было опубликовано за несколько дней до начала выборов нового главы римско-католической церкви в Ватикане.

Игры с изображениями, созданными ИИ, явно нравятся Трампу. В феврале на своей странице в Truth Social американский президент опубликовал сгенерированный ИИ ролик, на котором показано, как он отдыхает в компании премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и бизнесмена Илона Маска в обновленной Газе. В этой "прекрасной Газе будущего" был установлен золотой памятник Трампу, всюду виднелись его золоченые изображения, танец живота исполняли бородатые женщины, а сам Трамп развлекался с полуобнаженными красотками в казино.

Мир
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