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Мир

В Ватикане 7 мая начнутся выборы нового Папы Римского

Христианство
время публикации: 28 апреля 2025 г., 16:16 | последнее обновление: 28 апреля 2025 г., 16:19
В Ватикане 7 мая начнутся выборы нового Папы Римского
AP Photo/Alessandra Tarantino

Конклав (закрытые выборы Папы Римского) начнется 7 мая. Дату, которая была назначена на общей конгрегации (собрании) кардиналов, подтвердили в службе Печати Святого престола, передают Reuters и ТАСС.

Коллегия кардиналов насчитывает 252 иерарха, из них в конклаве примут участие 135, имеющих право голоса. К ним относятся кардиналы в возрасте до 80 лет, и каждый из них может считаться потенциальным претендентом на папский престол.

Конклав проходит в Сикстинской капелле. Каждый день будут проводиться по четыре голосования. Для избрания необходимо набрать две трети голосов.

Об избрании нового предстоятеля Римско-католической церкви традиционно извещает белый дым из трубы, которая хорошо видна с площади Святого Петра.

266-й Папа Римский Франциск, занимавший престол Святого Петра с 2013 года, был похоронен 26 апреля.

Мир
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