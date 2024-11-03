Короля Испании забросали грязью в пострадавшем от смертоносного наводнения городе

Король Испании Филипп Шестой и его супруга королева Летиция, в сопровождении премьер-министра Педро Санчеса и других официальных лиц посетил регион Валенсия, наиболее пострадавший от наводнения, унесшего 217 человеческих жизней.

В городе Пайпорта, когда монарх попытался побеседовать с местными жителями, в него полетели комья грязи. На Санчеса люди набросились с оскорблениями, обвинив его в том, что они не были своевременно предупреждены о стихийном бедствии.

Поездку пришлось прервать. Охрана с помощью зонтиков смогла оттеснить протестующих, на место была направлена конная полиция.