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Короля Испании забросали грязью в пострадавшем от смертоносного наводнения городе

время публикации: 03 ноября 2024 г., 22:22 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 22:26
Короля Испании забросали грязью в пострадавшем от смертоносного наводнения городе
AP Photo/Hugo Torres

Король Испании Филипп Шестой и его супруга королева Летиция, в сопровождении премьер-министра Педро Санчеса и других официальных лиц посетил регион Валенсия, наиболее пострадавший от наводнения, унесшего 217 человеческих жизней.

В городе Пайпорта, когда монарх попытался побеседовать с местными жителями, в него полетели комья грязи. На Санчеса люди набросились с оскорблениями, обвинив его в том, что они не были своевременно предупреждены о стихийном бедствии.

Поездку пришлось прервать. Охрана с помощью зонтиков смогла оттеснить протестующих, на место была направлена конная полиция.

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