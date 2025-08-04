Трамп: две американские подлодки уже прибыли в район России

Президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистами сообщил, что две подводные лодки, которые он обещал отправить к берегам России, уже прибыли в назначенный район. "Я уже выступал с заявлением, и мой ответ: да, они в регионе, там, где должны быть", – сказал он.

Выдвижение атомоходов стало ответом на слова бывшего президента России Дмитрия Медведева, прокомментировавшего выдвинутый Трампом ультиматум: согласиться на прекращение огня с Украиной в течение 10 дней. Медведев написал, что "Россия – это не Израиль и даже не Иран", а каждый новый ультиматум – это шаг к войне между странами.

"Учитывая крайне провокационные заявления бывшего президента России Дмитрия Медведева, который сейчас занимает пост заместителя председателя Совета безопасности России, я отдал приказ разместить две атомные подлодки в соответствующих районах – на случай, если эти глупые и агрессивные заявления окажутся чем-то большим, чем просто болтовней. Слова имеют большое значение и нередко ведут к неожиданным последствиям. Надеюсь, в этот раз этого не произойдет", – написал в ответ Трамп.