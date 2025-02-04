Абу Марзук: израильские военные не будут воевать, пока их сослуживцы в заложниках

3 февраля в Москве замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с заместителем председателя политбюро террористической организации ХАМАС Мусой Абу Марзуком тему прекращения огня в Газе и судьбу заложников. Судя по публикациям российских СМИ, речь шла, прежде всего, о заложниках с гражданством РФ. Позиция ХАМАСа осталась неизменной: Александра Труфанова обещают вскоре отпустить в рамках сделки с Израилем по "обмену пленных", Максима Харкина – израильского военнослужащего, репатрианта из Украины (Донецк), родители которого добились для него получения российского гражданства – террористы готовы отпустить только на следующем этапе сделки, если Израиль пойдет на полное прекращение огня.

При этом ХАМАС рассчитывает на помощь властей РФ в восстановлении Газы.

В официальном релизе ХАМАСа по поводу переговоров в Москве говорится: "Стороны обсудили последние события в секторе Газы, особенно в отношении реализации соглашения о прекращении огня и подготовки ко второму этапу переговоров... На встрече обсуждались продолжающиеся нарушения, совершаемые оккупационными властями, включая промедление в реализации гуманитарного протокола, препятствование ввозу палаток, сборных домов (караванов), топлива и тяжелого оборудования, а также препятствование восстановлению больниц, водных скважин и базовой инфраструктуры". Абу Марзук подчеркнул "важность роли России в поддержке прав палестинского народа", особо отметив "необходимость удовлетворения всех неотложных гуманитарных потребностей населения Газы, а также роль России в оказании гуманитарной помощи, предоставлении чрезвычайной помощи и убежища, и отвергнув любые попытки навязать новую реальность посредством осады или принудительного перемещения". Со своей стороны Богданов подчеркнул" твердую позицию России в поддержке прав палестинского народа, приветствуя соглашение о прекращении огня и необходимость пропуска гуманитарной помощи без ограничений". Он также подчеркнул, что "Москва отвергает любые попытки навязать палестинцам принудительные решения, подтвердив продолжение усилий России на международных форумах по поддержке палестинского дела".

После переговоров Муса Абу Марзук дал интервью российскому государственному агентству РИА Новости. Он заявил: "Я исключаю, что война возобновится после первого этапа. Не потому, что он (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу) – миролюбивый, но воевать будет израильская армия, а оставшиеся пленные – ее военнослужащие. Всего в плену более 60 израильских военнопленных... Поэтому израильская армия не будет воевать, пока их сослуживцы в плену. Все прошедшее время они воевали, чтобы освободить женщин, больных и гражданских лиц, но военнослужащих не освобождали".

Как отмечала редакция Newsru.co.il, несмотря на публичные заявления о поддержке, в том числе со стороны президента РФ Владимира Путина, у Москвы есть повод для недовольства руководством ХАМАСа. 1 марта 2024 года МИД РФ заявлял, что в ходе переговоров с Мусой Абу Марзуком (замглавы политбюро ХАМАСа) с российской стороны была "акцентирована необходимость скорейшего освобождения захваченных и удерживаемых в Газе в качестве заложников гражданских лиц, в том числе трех российских граждан – Александра Труфанова, Андрея Козлова и Александра Лобанова". Через несколько недель после этой встречи замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов заявлял агентству ТАСС, что Россия продолжает контакты с ХАМАСом, чтобы добиться освобождения российских граждан, захваченных боевиками. Однако Труфанов по-прежнему остается в заложниках. Козлов вместе с еще тремя заложниками был освобожден израильским спецназом в ходе дерзкой операции в Нусейрате 8 июня 2024 года. Позже появились публикации об издевательствах в плену над заложниками, в том числе над российским гражданином Козловым.

В сентябре 2024 года Александр Лобанов был убит террористами ХАМАСа в Газе вместе с еще пятью заложниками.

Руководство ХАМАСа многократно благодарило руководство РФ за поддержку "палестинского сопротивления". В марте 2024 года глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя (ликвидирован 31 июля 2024 года в Тегеране) направлял Владимиру Путину поздравление в связи с победой на президентских выборах. В поздравительном заявлении Ханийи говорилось, что ХАМАС рассчитывает на "укрепление уз дружбы и развитие сотрудничества" с Россией. При этом член политбюро ХАМАСа Басэм Наим заявлял РИА Новости, что победа Владимира Путина на президентских выборах в РФ отвечает стратегическим интересам палестинцев и ближневосточного региона в целом.

В то же время руководство ХАМАСа до сих пор не смогло или не захотело удовлетворить просьбу Кремля об освобождении российских граждан, захваченных террористами и удерживаемых в Газе.

Власти РФ не признают ни ХАМАС, ни "Исламский джихад" террористическими организациями. Москва продолжает поддерживать регулярные контакты с руководством ХАМАСа и "Исламского джихада" на уровне российского МИДа. Бывший президент РФ Дмитрий Медведев встречался с лидерами ХАМАСа. Нынешний президент РФ Владимир Путин воздерживается от публичных личных контактов с представителями ХАМАСа. Халид Машаль, в течение многих лет возглавлявший политбюро ХАМАСа, посещал Москву в марте 2006, в феврале 2007 и в феврале 2010 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров дважды встречался с Машалем в Дамаске – в марте 2008 года и в мае 2009 года, когда он заявил, что выступает "за непрерывность отношений" России с ХАМАСом. В 2007-2011 годах в Москву неоднократно приезжал представитель руководства ХАМАС Усама Хамдан, который принимал участие в ряде мероприятий в российской столице (в частности, в презентации книги Александра Проханова "ХАМАС – хвала героям", которая проходила в Центральном доме литераторов в ноябре 2008 года). Исмаил Ханийя впервые был принят главой российского МИДа в марте 2020 года, затем состоялась их встреча в сентябре 2022 года. С заместителем Ханийи, Мусой Абу Марзуком, Лавров неоднократно ранее встречался в Москве. В январе 2017 года Лавров обратился к представителям руководства ФАТХа, ХАМАСа и "Исламского джихада" так: "Уважаемые гости, дорогие друзья..."

После трагических событий "черной субботы", 7 октября 2023 года, когда террористы ХАМАСа и других группировок осуществили нападение на территорию Израиля, убив более тысячи человек и похитив сотни мирных граждан (среди убитых, раненых и похищенных были граждане РФ), МИД России неоднократно принимал делегации ХАМАСа. Москва ставит себе в заслугу факт освобождения некоторых граждан РФ, находившихся в плену у террористов в Газе.

Многие аналитики отмечают, что власти РФ стали одним из основных бенефициаров нынешней войны в Израиле. Так как события на Ближнем Востоке не только отвлекают внимание от войны в Украине, но и повлияли на сокращение военной помощи Украине.

Муса Абу Марзук. Краткая справка

Родился в 1951 году в Рафахе (сектор Газы), где окончил среднюю школу, после чего перебрался в Египет и поступил в Каирский университет (закончил в 1977 году – дипломированный инженер).

До 1981 года работал в Египте менеджером на заводе. В 1981-м году выехал в США, где в 1991-м году защитил докторскую диссертацию в области промышленной инженерии.

В 1991-м был избран главой политбюро ХАМАСа, занимал этот пост до 1995 года.

В 1992-1995 годах проживал в Иордании. Потом снова вернулся в США, и был арестован американскими спецслужбами сразу по прибытии в аэропорт имени Кеннеди.

В мае 1997 года вышел на свободу и вернулся в Иорданию, где продолжил работу в руководстве ХАМАСа.

В 1999 году власти Хашимитского королевства запретили деятельность ХАМАСа на своей территории – Абу Марзук был вынужден уехать из Иордании. Сначала он отправился в Йемен, получив гражданство этой страны, а затем в Сирию где проживал до 2013 года.

Несмотря на то, что в США Абу Марзуку так и не было предъявлено никаких конкретных обвинений, в списках ФБР он числился одним из самых опасных террористов в мире.

В 2002-2014 годах Абу Марзук выступал в роли одного из основных координаторов переговоров между ФАТХом и ХАМАСом. В июле-августе 2014-го был главой делегации ХАМАСа на переговорах в Каире по вопросам урегулирования конфликта между Израилем и Газой.

В 2017-м вновь баллотировался на пост главы политбюро ХАМАСа, но после ухода в отставку Халида Машаля эту террористическую организацию возглавил Исмаил Ханийя, ранее являвшийся лидером "Исламского движения сопротивления" в Газе. Абу Марзук остался "вторым человеком" в руководстве ХАМАСа.

Муса Абу Марзук многие годы был в списке наиболее опасных террористов, разыскиваемых израильскими спецслужбами. Однако в течение последних двадцати лет попыток его захвата или уничтожения не предпринималось. Он возглавлял переговорные группы ХАМАСа в Египте, России и других странах.

После ликвидации Исмаила Ханийи и Яхьи Синуара не было заметно никаких попыток со стороны Абу Марзука снова занять пост главы политбюро ХАМАСа. Он позиционирует себя как фактический "глава МИД ХАМАСа".