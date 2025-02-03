На одном из вокзалов Парижа полицейскими тяжело ранен автор граффити со свастикой
время публикации: 03 февраля 2025 г., 23:51 | последнее обновление: 04 февраля 2025 г., 00:02
В понедельник, 3 февраля, на железнодорожном вокзале "Аустерлиц" в Париже полицейские открыли стрельбу по мужчине, рисовавшему на стене с помощью аэрозольного баллончика свастику.
Сайт Le Figaro со ссылкой на источник в полиции пишет, что в ответ на требование полицейских прекратить "художества" и предъявить документы мужчина выхватил оружие, реагируя на угрозу, полицейские сделали несколько выстрелов.
По данным издания, "художник" с тяжелым ранением в живот был доставлен в больницу.
В результате этого инцидента был ранен случайный прохожий.
Позднее выяснилось, что пистолет человека с баллончиком аэрозольной краски, был игрушечным.
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