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Мир

На одном из вокзалов Парижа полицейскими тяжело ранен автор граффити со свастикой

Франция
Париж
Антисемитизм
время публикации: 03 февраля 2025 г., 23:51 | последнее обновление: 04 февраля 2025 г., 00:02
На одном из вокзалов Парижа тяжело ранен полицейскими автор граффити со свастикой
AP Photo/Binta

В понедельник, 3 февраля, на железнодорожном вокзале "Аустерлиц" в Париже полицейские открыли стрельбу по мужчине, рисовавшему на стене с помощью аэрозольного баллончика свастику.

Сайт Le Figaro со ссылкой на источник в полиции пишет, что в ответ на требование полицейских прекратить "художества" и предъявить документы мужчина выхватил оружие, реагируя на угрозу, полицейские сделали несколько выстрелов.

По данным издания, "художник" с тяжелым ранением в живот был доставлен в больницу.

В результате этого инцидента был ранен случайный прохожий.

Позднее выяснилось, что пистолет человека с баллончиком аэрозольной краски, был игрушечным.

Мир
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