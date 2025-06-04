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Мир

Докеры марсельского порта отказались грузить военное оборудование для Израиля

Франция
Вооружения
время публикации: 04 июня 2025 г., 22:56 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 23:12
Докеры марсельского порта отказались грузить патроны для Израиля
AP Photo/Lewis Joly

Докеры марсельского порта отказались грузить на судно компании "Цим" контейнер, в котором находилось 14 тонн производимых французской компанией Eurolinks комплектующих к израильским штурмовым винтовкам. Об этом сообщает неправительственная организация Disclose.

Контейнеровоз Contship Era, который ходит под флагом Либерии, приходит в Марсель 5 июня утром и должен покинуть порт вечером того же дня. Его путь пролегает в Хайфу через Геную и Салерно. Получатель – концерн "Таасия Цваит". Профсоюз докеров подчеркивает: другие контейнеры, предназначенные для Израиля, будут погружены на судно.

Представители левой части политического спектра Франции приветствовали решение работников порта. Лидер "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон призвал положить конец "геноциду в Газе" и ввести эмбарго на поставки оружия Израилю. "Гуманизм не продается", – сообщил первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор.

Мир
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