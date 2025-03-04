Наезд на людей в Мангейме: названо имя злоумышленника

Установлена личность мужчины, который 3 марта врезался на автомобиле в толпу в германском Мангейме, в результате чего два человека погибли, более 20 пострадали. Это 40-летний гражданин ФРГ Александер С., житель города Людвигсхафен.

Злоумышленник страдает от психических проблем и проходил лечение, рассказывает радио "Свобода". Следствие исключает версию террора или политическую подоплеку его действий. Подозреваемый выстрелил себе в рот, но выжил, его состояние стабильно. Он в больнице под надзором полиции.

Одна из погибших – 83-летняя пенсионерка, второй – мужчина. Состояние пятерых пострадавших – тяжелое. Как сообщает прокуратура, в прошлом подозреваемый привлекался к ответственности за нанесение телесных повреждений и некоторое время провел в тюрьме.

Следствие полагает, что наезд не связан с сезоном карнавалов, который проходит сейчас в Германии. Однако наезды на пешеходов, в том числе – с террористическими мотивами, происходят в стране все чаще, люди не могут ощущать себя в безопасности.