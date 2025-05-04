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Мир

Путин заявил, что для победы над Украиной ядерное оружие не потребуется

время публикации: 04 мая 2025 г., 11:37 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 11:38
Путин заявил, что для победы над Украиной ядерное оружие не потребуется
Russian Defense Ministry Press Service via AP

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия сможет достигнуть целей военной операции в Украине и без применения ядерного оружия. В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину он также сказал, что примирение с Украиной неизбежно.

"Не было необходимости применять оружие, о котором вы сказали. Надеюсь, и не потребуется. У нас достаточно сил, средств, для того чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом", – сказал российский лидер.

Напомним: в ноябре 2024 года, через несколько дней после публикаций о том, что США, Великобритания и Франция разрешили использовать поставляемые Украине вооружения для ударов вглубь России, российский президент Владимир Путин подписал новую ядерную доктрину.

Согласно документу, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие, если оружие массового поражения будет использовано против нее или ее союзников, а также в случае агрессии против РФ и Белоруссии с применением обычного оружия, создающего критическую угрозу суверенитету и территориальной целостности. Решение о применения ядерного оружия принимает глава государства.

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