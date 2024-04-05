Уточнение: жертвами землетрясения на Тайване стали не менее десяти человек

По состоянию на 5 апреля, власти Тайваня сообщают о десяти погибших и более 1100 раненых или получивших травмы в результате недавнего сильного землетрясения на острове.

Свыше 700 человек ожидают помощи в труднодоступных районах: более 500 из них находятся в горной местности на территории национального парка Тароко.

18 человек числятся пропавшими без вести.

Последствия сильного землетрясения на Тайване. Фоторепортаж

3 апреля у восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,2, за которым последовали десятки повторных подземных толчков магнитудой до 6,5. Центральное метеорологическое управление Тайваня передавало, что эпицентр находился у восточного побережья острова в 25 км к юго-востоку от города Хуалянь, очаг залегал на глубине 15,5 км. Подземные толчки ощущали и на территории Японии.

Это было самое сильное землетрясение на острове за последние 25 лет.

Тайвань расположен в сейсмически активной зоне Тихого океана. Ежегодно в этом районе происходят в среднем три землетрясения магнитудой более 6. В сентябре 1999 года землетрясение магнитудой 7,6 привело к гибели 2,4 тысячи человек.