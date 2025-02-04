x
04 февраля 2025
|
последняя новость: 16:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 февраля 2025
|
04 февраля 2025
|
последняя новость: 16:48
04 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Стрельба в школе в городе Эребру в Швеции, не менее пяти пострадавших

время публикации: 04 февраля 2025 г., 15:27 | последнее обновление: 04 февраля 2025 г., 16:07
Стрельба в школе в городе Эребру в Швеции, не менее пяти пострадавших
AP Photo/Markus Schreiber

В городе Эребру в центральной части Швеции произошло вооруженное нападение на школу. В результате стрельбы пострадали, по меньшей мере, пять человек, в том числе сотрудники полиции.

По словам министра юстиции Гуннара Стрёммера, ситуация "очень серьезная", и опасность еще не миновала. Полиция Швеции обратилась к местному населению с просьбой избегать района Вестхага.

Местные больницы приведены в состояние повышенной готовности.

Информация уточняется.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 января 2025

Стрельба в Черногории: не менее 10 погибших, стрелок покончил с собой
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 апреля 2024

Массовая стрельба в финской школе, есть пострадавшие
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 декабря 2024

Установлена личность стрелка из Висконсина, это 15-летняя школьница
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 декабря 2024

Стрельба в американской школе, есть убитые и раненые