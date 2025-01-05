В США ожидается снежный шторм, который затронет более 60 млн человек

Американские метеорологи сообщают об ожидающемся снежном шторме в центральных и восточных районах США, который может затронуть около 62 млн человек, передает CNN.

По прогнозам метеорологов, снежный шторм обрушится по меньшей мере на 12 штатов, ожидаются сильные снегопады, местами гололед. Порывы ветра могут достигать 65 км/ч.

Синоптики полагают, что больше всего снега выпадет в Индианаполисе, столице штата Индиана – до 29 см.

Снежный шторм может привести к отключениям подачи электроэнергии.

На юге США – в штатах Луизиана, Арканзас и Миссисипи – возможны ливни и грозы. Есть риск наводнений и торнадо.

Ожидается, что шторм в США продлится до понедельника, 6 января.