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Мир

ВСУ сообщили об уничтожении установки "Искандер", предположительно направленной на Киев

Россия
Украина
Война в России
Потери Украины/России
время публикации: 05 июня 2025 г., 17:25 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 17:43
ВСУ сообщили об уничтожении установки "Искандер", направленной на Киев
Кадр из видео/соцсети

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал сообщение о поражении пусковых установок оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" в российской Брянской области: как отмечает Радио Свобода, это первое такое сообщение с начала войны.

В соответствии с пресс-релизом Генштаба ВСУ, был нанесен ракетный удар по району размещения подразделения 26-й ракетной бригады российских войск в районе города Клинцы Брянской области. Утверждается, что украинские военные предотвратили удар по одному из украинских населенных пунктов, вероятно по Киеву.

В соответствии с сообщением, одна ракетная пусковая установка сдетонировала, еще две в результате, по всей видимости, были повреждены. Жертв среди гражданского населения нет.

Мир
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