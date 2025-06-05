x
05 июня 2025
|
последняя новость: 10:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 июня 2025
|
05 июня 2025
|
последняя новость: 10:27
05 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Телефонный разговор Путина и Трампа: "Россия обязана дать ответ на удар по авиабазам"

США
Россия
Война в Украине
Война в России
Дональд Трамп
время публикации: 05 июня 2025 г., 10:20 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 10:26
Телефонный разговор Путина и Трампа: "Россия обязана дать ответ на удар по авиабазам"
AP Photo/Alex Brandon, File

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Вторая за последние недели беседа американского и российского лидера продолжалась 75 минут и была посвящена войне в Украине.

"Мы обсудили украинский удар по российским самолетам, другие удары, наносимые сторонами. Разговор был хорошим, но не из тех, что ведут к немедленному миру", – написал Трамп в Truth Social. По словам Трампа, Путин сообщил ему, что Россия обязана дать ответ на украинский удар по авиационным базам.

"Обсуждение коснулось также Ирана. Там время стремительно заканчивается. Я заявил президенту Путину: нельзя допустить, чтобы Иран стал обладателем ядерного оружия. Путин предложил принять участие в переговорах с Ираном, чтобы скорее довести дело до конца", – отметил Трамп.

"Основной темой телефонного разговора 4 июня между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом стали террористические атаки против гражданского населения со стороны Украины и итоги состоявшегося второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле", – рассказал советник российского президента Юрий Ушаков.

По словам чиновника, Путин признал полезными российско-украинские переговоры в Стамбуле, однако добавил, что меморандумы, которыми обменялись стороны, не обсуждались. Ушаков подчеркнул: по словам Трампа, Украина не известила американцев об ударе по военным аэродромам.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 28 мая 2025

Зеленский предложил провести трехсторонний саммит с Путиным и Трампом
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 мая 2025

Дональд Трамп о Путине: "Он играет с огнем"
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 22 мая 2025

WSJ: Трамп признал, что Путин не хочет перемирия в Украине
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 мая 2025

Телефонный разговор Путина и Трампа продолжался более двух часов