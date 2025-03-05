Лукашенко пригласил президентов Зеленского, Путина и Трампа на саммит в Минск

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил провести в Минске переговоры по мирному урегулированию российско-украинского конфликта, пригласив на саммит президента США, Украины и России – Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина.

"200 километров от белорусской границы до Киева. Полчаса на самолете. Приезжайте. Вот здесь сядем. Спокойно, без шума, без криков договоримся. Поэтому передайте Трампу: я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским. Сядем и спокойно договоримся. Если вы хотите договориться", – цитирует главу государства агентство "Интерфакс".

При этом он подчеркнул, что готов содействовать проведению встречи, но ненавидит выступать посредником: "Если это в моих силах и в силах моего государства, Беларуси, – с большим удовольствием. Но только к тому, чтобы было людям лучше. Но я ни в коем случае не хотел бы быть каким-то посредником, особенно по нормализации отношений в Украине".