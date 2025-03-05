x
05 марта 2025
|
последняя новость: 13:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 марта 2025
|
05 марта 2025
|
последняя новость: 13:18
05 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Лукашенко пригласил президентов Зеленского, Путина и Трампа на саммит в Минск

США
Украина
Россия
Александр Лукашенко
время публикации: 05 марта 2025 г., 11:50 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 11:55
Лукашенко пригласил президентов Зеленского, Путина и Трампа на саммит в Минск
Grigory Sysoyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил провести в Минске переговоры по мирному урегулированию российско-украинского конфликта, пригласив на саммит президента США, Украины и России – Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина.

"200 километров от белорусской границы до Киева. Полчаса на самолете. Приезжайте. Вот здесь сядем. Спокойно, без шума, без криков договоримся. Поэтому передайте Трампу: я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским. Сядем и спокойно договоримся. Если вы хотите договориться", – цитирует главу государства агентство "Интерфакс".

При этом он подчеркнул, что готов содействовать проведению встречи, но ненавидит выступать посредником: "Если это в моих силах и в силах моего государства, Беларуси, – с большим удовольствием. Но только к тому, чтобы было людям лучше. Но я ни в коем случае не хотел бы быть каким-то посредником, особенно по нормализации отношений в Украине".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 марта 2025

Лукашенко приказал искать в Беларуси редкоземельные металлы
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 марта 2025

Зеленский после перепалки в Белом доме: "Жаль, что так получилось. Пришло время все исправить"
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 04 марта 2025

Bloomberg: Путин согласился на просьбу Трампа стать посредником на ядерных переговорах с Ираном