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В Австралии застрелен мусульманский подросток, напавший с ножом на мужчину

время публикации: 05 мая 2024 г., 09:41 | последнее обновление: 05 мая 2024 г., 09:47
В Австралии застрелен мусульманский подросток, напавший с ножом на мужчину
AP Photo/Rick Rycroft

Полиция австралийского города Перт застрелила 16-летнего мусульманского подростка, напавшего с кухонным ножом на мужчину. Пострадавший госпитализирован, его состояние стабильно. Основная версия следователей – теракт.

Власти сообщают, что юноша общался с радикальными исламистами в интернете. Накануне нападения были получены предупреждения от обеспокоенных членов мусульманской общины.

Однако официально нападение еще не признано терактом. "Мы полагаем, что нападавший действовал в одиночку", – сообщило премьер-министр Западной Австралии Роджер Кук.

Прокомментировал нападение и австралийский премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. "Мы мирная нация, насилию экстремистов здесь места быть не должно", сказал он.

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