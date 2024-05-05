В Австралии застрелен мусульманский подросток, напавший с ножом на мужчину

Полиция австралийского города Перт застрелила 16-летнего мусульманского подростка, напавшего с кухонным ножом на мужчину. Пострадавший госпитализирован, его состояние стабильно. Основная версия следователей – теракт.

Власти сообщают, что юноша общался с радикальными исламистами в интернете. Накануне нападения были получены предупреждения от обеспокоенных членов мусульманской общины.

Однако официально нападение еще не признано терактом. "Мы полагаем, что нападавший действовал в одиночку", – сообщило премьер-министр Западной Австралии Роджер Кук.

Прокомментировал нападение и австралийский премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. "Мы мирная нация, насилию экстремистов здесь места быть не должно", сказал он.