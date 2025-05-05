Международный суд в Гааге отклонил иск Судана против ОАЭ
время публикации: 05 мая 2025 г., 21:14 | последнее обновление: 05 мая 2025 г., 21:14
Международный суд справедливости в Гааге (ICJ) отклонил иск Судана против Объединенных Арабских Эмиратов, которые, по утверждению Хартума, были причастны к актам геноцида против масалитов в Западном Дарфуре посредством поддержки военизированной группировки "Силы быстрого реагирования".
В решении суда говорится, что он не обладает необходимой юрисдикцией для рассмотрения иска.
ОАЭ встретили решение суда с одобрением.
"Это решение является предельно ясным и убедительным подтверждением необоснованности иска. Выводы суда об отсутствии у него юрисдикции недвусмысленно свидетельствуют, что данное дело не подлежало судебному рассмотрению", – заявила Рим Катаит, заместитель министра по политическим вопросам министерства иностранных дел ОАЭ.
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