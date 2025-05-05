Международный суд в Гааге отклонил иск Судана против ОАЭ

Международный суд справедливости в Гааге (ICJ) отклонил иск Судана против Объединенных Арабских Эмиратов, которые, по утверждению Хартума, были причастны к актам геноцида против масалитов в Западном Дарфуре посредством поддержки военизированной группировки "Силы быстрого реагирования".

В решении суда говорится, что он не обладает необходимой юрисдикцией для рассмотрения иска.

ОАЭ встретили решение суда с одобрением.

"Это решение является предельно ясным и убедительным подтверждением необоснованности иска. Выводы суда об отсутствии у него юрисдикции недвусмысленно свидетельствуют, что данное дело не подлежало судебному рассмотрению", – заявила Рим Катаит, заместитель министра по политическим вопросам министерства иностранных дел ОАЭ.