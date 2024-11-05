ФБР: видео об угрозе терактов на избирательных участках является фейком
время публикации: 05 ноября 2024 г., 19:42 | последнее обновление: 05 ноября 2024 г., 19:42
ФБР предупредило американцев о распространении фальшивого видеоролика, в котором от имени агентства сообщается о высокой угрозе терактов на избирательных участках и содержится призыв к избирателям голосовать дистанционно.
ФБР заявляет, что ролик является фейком и неверно отражает ситуацию с безопасностью на участках для голосования.
По данным ФБР, в рамках кампании по дезинформации распространяется еще один видеоролик, в котором говорится о фальсификации результатов голосования среди заключенных в пяти тюрьмах. ФБР предупреждает, что оба ролика "не являются подлинными" и "направлены на подрыв доверия к избирательной системе".
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 ноября 2024