ФБР: видео об угрозе терактов на избирательных участках является фейком

ФБР предупредило американцев о распространении фальшивого видеоролика, в котором от имени агентства сообщается о высокой угрозе терактов на избирательных участках и содержится призыв к избирателям голосовать дистанционно.

ФБР заявляет, что ролик является фейком и неверно отражает ситуацию с безопасностью на участках для голосования.

По данным ФБР, в рамках кампании по дезинформации распространяется еще один видеоролик, в котором говорится о фальсификации результатов голосования среди заключенных в пяти тюрьмах. ФБР предупреждает, что оба ролика "не являются подлинными" и "направлены на подрыв доверия к избирательной системе".