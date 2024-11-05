Выборы в США: последние участки закроются около 8 утра по Израилю

В США проходят президентские выборы – 60-е в истории страны. Основными кандидатами на пост президента являются вице-президент Камала Харрис (Демократическая партия) и экс-президент США Дональд Трамп (Республиканская партия). Вместе с президентом будет избран вице-президент США. Кандидатом от демократов на эту должность выступает губернатор штата Миннесота Тим Уолз, от республиканцев – сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс.

Избиратели имеют возможность проголосовать и за других кандидатов. Так, например, на пост президента США претендуют кандидат от Либертарианской партии Чейз Оливер, представитель Партии зеленых Джилл Стайн, а также представители менее известных партий и независимые кандидаты.

Выборы проходят по двухступенчатой системе: после всенародного голосования проходит голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия, которые отдают голоса в соответствии с тем, как проголосовало большинство избирателей в их штате. Число выборщиков от каждого штата равно числу его представителей в Конгрессе. Для победы на выборах одному из кандидатов необходимо набрать минимум 270 голосов выборщиков.

Одновременно проходят выборы депутатов законодательных собраний как на федеральном уровне, так и на уровне штатов. Голосующим предстоит избрать всех 435 членов Палаты представителей Конгресса, а также 34 из 100 сенаторов.

Первые избирательные участки (в Индиане и Кентукки) закроются в 18:00 по времени Восточного побережья США (1 час ночи по Израилю). С этого момента начнется подсчет голосов. Результаты будут публиковаться по мере поступления. Последними закроются избирательные участки на Гавайях (в полночь по времени Восточного побережья США, в 7 утра по Израилю) и на Аляске (в 1 час ночи по времени Восточного побережья США, в 8 утра по Израилю). Около 80 млн американцев проголосовали досрочно.

Редакция Newsru.co.il планирует публиковать результаты прежде всего по президентским выборам.

Во многом исход выборов зависит от "колеблющихся" штатов, где наблюдается приблизительно равный уровень популярности кандидатов от основных партий – Демократической и Республиканской. К таким штатам, судя по опросам, относятся Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин.

Зачастую результаты президентских выборов в США становились известными уже в ночь на следующий день после выборов. Однако в этом году из-за напряженности предвыборной гонки многие эксперты ожидают, что подсчет результатов может продлиться до нескольких дней.