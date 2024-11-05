x
05 ноября 2024
|
последняя новость: 23:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 ноября 2024
|
05 ноября 2024
|
последняя новость: 23:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Пентагоне прокомментировали увольнение Йоава Галанта с поста министра обороны Израиля

время публикации: 05 ноября 2024 г., 22:49 | последнее обновление: 05 ноября 2024 г., 22:56
В Пентагоне прокомментировали увольнение Йоава Галанта с поста министра обороны Израиля
AP Photo/Alex Brandon

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер прокомментировал новостной службе израильского телеканала "Кан-11" увольнение Йоава Галанта с поста министра обороны.

"В качестве министра обороны Галант был нашим надежным партнером. США сохраняют твердую приверженность безопасности Израиля, Пентагон продолжит тесно сотрудничать с новым министром обороны Израиля", – заявил Райдер.

Ранее журналист Барак Равид в своем Х-блоге написал со ссылкой на источник в администрации Байдена, что в Белом доме были "сильно удивлены" решением Нетаниягу уволить Йоава Галанта.

Вечером 5 ноября премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил об увольнении министра обороны Йоава Галанта. Свое решение он объяснил отсутствием доверия, а также тем, что Галант действовал вопреки решениям правительства и военного кабинета.

Новым министром обороны Израиля будет назначен Исраэль Кац, ожидается, что он вступит в должность спустя 48 часов.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 ноября 2024

Кац и Саар вступят в новые должности через 48 часов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 ноября 2024

По всему Израилю проходят демонстрации, самая многочисленная в Тель-Авиве
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 ноября 2024

Источник в Вашингтоне: "В Белом доме сильно удивлены решением Нетаниягу"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 ноября 2024

"Гаарец": Нетаниягу взвешивает возможность увольнения глав Генштаба и ШАБАКа