МВБ США: "Письмо о лишении граждан Украины статуса беженца было разослано по ошибке"

Министерство внутренней безопасности США сообщило, что электронные письма, в которых от украинских беженцев требуют покинуть страну, были разосланы ведомством по ошибке. Согласно заявлению, на данный момент изменения политики нет.

В письме, разосланном 3 апреля, сообщалось об отмене разрешения на въезд и временное пребывание в США. "Его срок истекает через семь дней. Пришло время покинуть США. Не пытайтесь остаться в нашей стране – федеральные власти вас найдут", – цитирует послание телеканал CNN.

О том, что администрация Дональда Трампа намерена лишить правового статуса 240000 украинских граждан, прибывших в США после начала полномасштабного российского вторжения, в начале марта со ссылкой на информированные источники сообщило агентство Reuters.

Тогда сообщалось, что решение может вступить в силу уже в апреле 2024 года и повлечь за собой массовую депортацию граждан Украины. Источники подчеркивали: инициатива была выдвинута еще до перепалки президента США Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита последнего в Белый дом.

Речь идет о масштабном плане пересмотра правового статуса 1,8 миллиона иностранцев, получивших разрешение на временное пребывание в США от предыдущей администрации в рамках программ помощи беженцам. Под действие новой инструкции подпадут 530000 иммигрантов из Венесуэлы, Кубы, Никарагуа и Гаити.