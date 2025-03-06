Reuters: администрация Трампа намерена лишить статуса 240000 беженцев из Украины

Администрация Дональда Трампа намерена лишить правового статуса 240000 украинских граждан, прибывших в США после начала полномасштабного российского вторжения. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

Решение может вступить в силу уже в апреле 2024 года и повлечь за собой массовую депортацию граждан Украины. Источники подчеркивают: инициатива была выдвинута еще до перепалки президента США Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита последнего в Белый дом.

Речь идет о масштабном плане пересмотра правового статуса 1,8 миллиона иностранцев, получивших разрешение на временное пребывание в США от предыдущей администрации в рамках программ помощи беженцам. Под действие новой инструкции подпадут 530000 иммигрантов из Венесуэлы, Кубы, Никарагуа и Гаити.