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Мир

Reuters: администрация Трампа намерена лишить статуса 240000 беженцев из Украины

Украина
Дональд Трамп
время публикации: 06 марта 2025 г., 14:44 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 14:56
Reuters: администрация Трампа намерена лишить статуса 240000 беженцев из Украины
AP Photo/Adam Gray

Администрация Дональда Трампа намерена лишить правового статуса 240000 украинских граждан, прибывших в США после начала полномасштабного российского вторжения. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

Решение может вступить в силу уже в апреле 2024 года и повлечь за собой массовую депортацию граждан Украины. Источники подчеркивают: инициатива была выдвинута еще до перепалки президента США Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита последнего в Белый дом.

Речь идет о масштабном плане пересмотра правового статуса 1,8 миллиона иностранцев, получивших разрешение на временное пребывание в США от предыдущей администрации в рамках программ помощи беженцам. Под действие новой инструкции подпадут 530000 иммигрантов из Венесуэлы, Кубы, Никарагуа и Гаити.

Мир
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