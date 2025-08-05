Саар в ООН: "Заявления о признании палестинского государства саботировали сделку"

Перед началом специального заседания Совета безопасности ООН, посвященного кризису вокруг израильских заложников, в Организации Объединенных Наций выступил министр иностранных дел Гидеон Саар.

Он подчеркнул, что давление международного сообщества на Израиль и заявления ряда стран о намерении признать палестинское государство саботировали соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газы, стимулировав ХАМАС повышать ставки.

"Есть страны, в том числе представленные сегодня здесь, которые оказывали давление на Израиль вместо ХАМАСа в крайне чувствительные дни переговоров, которые атаковали Израиль и вели антиизраильскую кампанию, объявляя о признании виртуального палестинского государства, – подчеркнул глава МИД Израиля. – Они сделали ХАМАСу бесплатные подарки, дав ему стимулы продолжать эту войну".

"Собственными руками они убили сделку по заложникам и прекращение огня, – добавил Гидеон Саар. – Я вам прямо заявляю: эти страны продлили войну. ХАМАС несет ответственность за начало войны – ХАМАС вторгся в Израиль и совершил невероятные зверства 7 октября. ХАМАС несет ответственность за продолжение войны – он отказывается освободить наших заложников и сложить оружие. Международное давление необходимо оказывать на ХАМАС – любые другие шаги лишь продлевают войну".

Гидеон Саар напомнил, что несколько дней назад были опубликованы видео с Эвьятаром Давидом и Ромом Браславским, и весь мир стал свидетелем того, как они намеренно замучены и заморены голодом террористами ХАМАСа и "Исламского джихада". "Мир видел их ужасное состояние, они живые скелеты с костями, выступающими из-под кожи, – подчеркнул Саар. – Эвьятара заставили вырыть себе самому могилу. Это что-то сатанинское. ХАМАС и "Исламский джихад" используют голод и пытки как часть преднамеренной и хорошо спланированной пропагандистской компании. Но важно сказать правду: Израиль поставляет огромное количество помощи в Газу, ни одна другая страна не действует так во время войны".