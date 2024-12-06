x
06 декабря 2024
|
последняя новость: 18:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 декабря 2024
|
06 декабря 2024
|
последняя новость: 18:22
06 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Sky News: Москва заявила, что ее вмешательство в ситуацию в Сирии будет ограничено

Россия
Сирия
время публикации: 06 декабря 2024 г., 17:53 | последнее обновление: 06 декабря 2024 г., 18:09
Москва заявила, что ее вмешательство в ситуацию в Сирии будет ограничено
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Как сообщает Sky News на арабском языке со ссылкой на собственные источники, что Москва проинформировала Дамаск о том, что любое ее вмешательство в ситуацию в Сирии будет ограничено, потому что на данный момент у России другие приоритеты.

МИД Украины прокомментировал это сообщение, заметив, что оно иллюстрирует неспособность России "воевать на два фронта".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 06 декабря 2024

Министерство внутренних дел Иордании объявило о закрытии границы с Сирией
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 06 декабря 2024

Посольство РФ в Дамаске призвало находящимся в Сирии россиян покинуть страну