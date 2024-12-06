Sky News: Москва заявила, что ее вмешательство в ситуацию в Сирии будет ограничено

Как сообщает Sky News на арабском языке со ссылкой на собственные источники, что Москва проинформировала Дамаск о том, что любое ее вмешательство в ситуацию в Сирии будет ограничено, потому что на данный момент у России другие приоритеты.

МИД Украины прокомментировал это сообщение, заметив, что оно иллюстрирует неспособность России "воевать на два фронта".