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Премьер-министр Канады Трюдо намерен подать в отставку

Канада
время публикации: 06 января 2025 г., 14:43 | последнее обновление: 06 января 2025 г., 14:46
Премьер-министр Канады Трюдо намерен подать в отставку
AP Photo/Carolyn Kaster

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо намерен в ближайшее время сообщить об отставке с поста лидера Либеральной партии. Как сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на информированные источники, отставка последует до съезда партии, назначенного на 8 января. Не исключается, что заявление будет сделано уже 6 января.

Популярность правительства продолжает снижаться в связи с ростом инфляции, снижением внутреннего валового продукта и жилищным кризисом. В ходе последнего опроса лишь 28% респондентов заявили, что довольны деятельностью премьера, 68% сообщили, что недовольны Трюдо.

20 октября в Канаде состоятся парламентские выборы. Либералы надеются, что смена лидера даст им шанс на успех. Наиболее вероятными преемниками Трюдо называют министра финансов Доминика Леблана, министра иностранных дел Мелани Жоли и бывшего главу Центробанка Марка Карни.

Мир
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