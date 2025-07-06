Подозреваемому в поджоге синагоги в Мельбурне предъявили обвинения

34-летнему мужчине, жителю Нового Южного Уэльса, предъявлены обвинения в поджоге еврейской общины Восточного Мельбурна, в воскресенье он предстанет перед судом – будут решаться вопросы залога и предварительного заключения, пишет SBS.

Задержанный обвинен в нескольких преступлениях, включая "безрассудное поведение, представляющее опасность для жизни", "преступное нанесение ущерба путем поджога" и "хранение оружия".

Поджог синагоги в Мельбурне был совершен вечером в пятницу, 4 июля. В это время в синагоге находились около 20 человек – евреи собрались к шаббатнему ужину. Им удалось покинуть здание через запасной выход. Пожарные, прибывшие на место происшествия, быстро потушили пламя, никто не пострадал.