Нападение на синагогу в Мельбурне: премьер обещает задействовать всю мощь закона

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что против причастных к нападения в минувшие выходные на синагогу и ресторан израильской кухни будет задействована вся мощь закона.

"Антисемитизму нет места в Австралии. Те, кто несет ответственность за эти чудовищные нападения, должны испытать на себе всю мощь закона, и мое правительство сделает все необходимое, чтобы так и произошло", – сказал он.

Вечером 4 июля злоумышленник облил горючим веществом и поджог двери синагоги на востоке Мельбурна. Внутри проходила трапеза в честь наступления шаббата, в ней участвовало около 20 человек. Их эвакуировали, пострадавших не было.

Подозреваемый задержан. Это 34-летний житель одного из пригородов Сиднея Анджело Лорас. Ему предъявлены обвинения в поджоге и безответственном поведении, угрожающем жизни. Полиция проверяет, есть ли связь между этим поджогом и нападением на ресторан Эяля Шани "Мизнон".