x
06 июля 2025
|
последняя новость: 11:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 июля 2025
|
06 июля 2025
|
последняя новость: 11:20
06 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Нападение на синагогу в Мельбурне: премьер обещает задействовать всю мощь закона

время публикации: 06 июля 2025 г., 10:33 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 10:34
Австралийский депутат Сара Уитти (в центре слева), министр внутренних дел Тони Берк (в центре) и Марк Дрейфус (в центре справа) обращаются к представителям СМИ возле синагоги
AP Photo/Rod McGuirk

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что против причастных к нападения в минувшие выходные на синагогу и ресторан израильской кухни будет задействована вся мощь закона.

"Антисемитизму нет места в Австралии. Те, кто несет ответственность за эти чудовищные нападения, должны испытать на себе всю мощь закона, и мое правительство сделает все необходимое, чтобы так и произошло", – сказал он.

Вечером 4 июля злоумышленник облил горючим веществом и поджог двери синагоги на востоке Мельбурна. Внутри проходила трапеза в честь наступления шаббата, в ней участвовало около 20 человек. Их эвакуировали, пострадавших не было.

Подозреваемый задержан. Это 34-летний житель одного из пригородов Сиднея Анджело Лорас. Ему предъявлены обвинения в поджоге и безответственном поведении, угрожающем жизни. Полиция проверяет, есть ли связь между этим поджогом и нападением на ресторан Эяля Шани "Мизнон".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 июля 2025

Поджог синагоги в Мельбурне, полиция разыскивает подозреваемого
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 июля 2025

В Мельбурне пропалестинские активисты атаковали ресторан израильского шеф-повара Эяля Шани