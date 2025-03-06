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Мир

Китай выступил против переговоров по Украине без участия Украины и ЕС

США
Россия
Украина
Война в Украине
Китай
время публикации: 06 марта 2025 г., 22:11 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 22:17
Китай выступил против переговоров по Украине без участия Украины и ЕС
AP Photo/Ng Han Guan

Специальный посланник Китая по европейским делам Лу Шае заявил, что мирное соглашение по Украине не может обсуждаться на переговорах России и США, без участия всех заинтересованных сторон, в том числе Украины и Евросоюза.

Дипломат также отметил: он потрясен отношением президента США Дональда Трампа к европейским союзникам. По его словам, администрация проводит наглую и доминирующую политику в отношении Европы, что составляет разительный контраст с тем, как к союзникам относится КНР.

В прошлом Лу Шае не раз выступал со спорными заявлениями. Он назвал Крым российской территорией, выступил против суверенитета государств, входивших в состав СССР, а также заявлял о необходимости "перевоспитания" жителей Тайваня, когда остров будет присоединен к КНР.

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