Зеленский поздравил Трампа с "поразительной победой"

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Он заявил, что с нетерпением ждет возможности лично поздравить президента Трампа и обсудить пути укрепления стратегического партнерства двух стран.

"Поздравляю Дональда Трампа с поразительной победой на выборах! Помню нашу замечательную встречу с президентом Трампом в сентябре, когда мы подробно обсудили стратегическое партнерство между Украиной и США, План победы и пути прекращения российской агрессии против Украины", – цитирует политика "Интерфакс-Украина".

По мнению Зеленского, подход Трампа к "миру через силу" приблизит справедливый мир в Украине. Президент выразил надежду на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины в США.

"Мы заинтересованы в развитии взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества, которое принесет пользу обеим нашим странам. Украина как одно из сильнейших военных государств Европы стремится обеспечить долговременный мир и безопасность в Европе и трансатлантическом сообществе при поддержке наших союзников", – добавил Зеленский.

Накануне выборов высказывались опасения, что в случае победы Трампа США ослабят поддержку Украины и окажут на нее давление, чтобы заключить невыгодный Киеву мир с Россией. Почву для этих заявлений давал и сам Трамп, неоднократно критиковавший Зеленского.

Отметим, что президент России Владимир Путин пока не поздравил Трампа с возвращением в Белый дом.