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Выборы президента США: Трамп побеждает во Флориде, лидируя пока по голосам выборщиков

время публикации: 06 ноября 2024 г., 03:01 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 03:34
Выборы президента США: Трамп побеждает во Флориде, лидируя пока по голосам выборщиков
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Продолжается публикация предварительных данных по результатам выборов президента США.

Судя по имеющейся информации, Дональд Трамп ожидаемо побеждает в Теннесси, Алабаме, Миссисипи и Оклахоме, а также в Южной Каролине и Флориде.

При этом Камала Харрис побеждает в Массачусетсе, Коннектикуте, Мериленде и Род Айленде.

Трамп лидирует в Джорджии и Техасе, в Северной Каролине ситуация неопределенная.

На данный момент соотношение по голосам выборщиков: Трамп – 95, Харрис – 35.

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