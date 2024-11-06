Выборы президента США: Трамп побеждает во Флориде, лидируя пока по голосам выборщиков
время публикации: 06 ноября 2024 г., 03:01 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 03:34
Продолжается публикация предварительных данных по результатам выборов президента США.
Судя по имеющейся информации, Дональд Трамп ожидаемо побеждает в Теннесси, Алабаме, Миссисипи и Оклахоме, а также в Южной Каролине и Флориде.
При этом Камала Харрис побеждает в Массачусетсе, Коннектикуте, Мериленде и Род Айленде.
Трамп лидирует в Джорджии и Техасе, в Северной Каролине ситуация неопределенная.
На данный момент соотношение по голосам выборщиков: Трамп – 95, Харрис – 35.
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