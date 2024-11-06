Выборы президента США: Трамп побеждает во Флориде, лидируя пока по голосам выборщиков

Продолжается публикация предварительных данных по результатам выборов президента США.

Судя по имеющейся информации, Дональд Трамп ожидаемо побеждает в Теннесси, Алабаме, Миссисипи и Оклахоме, а также в Южной Каролине и Флориде.

При этом Камала Харрис побеждает в Массачусетсе, Коннектикуте, Мериленде и Род Айленде.

Трамп лидирует в Джорджии и Техасе, в Северной Каролине ситуация неопределенная.

На данный момент соотношение по голосам выборщиков: Трамп – 95, Харрис – 35.