Полиция Парижа арестовала двоих подозреваемых в подготовке теракта-самоубийства

В воскресенье полиция Парижа арестовала двоих мужчин по подозрению в террористическом сговоре, хранении взрывчатых веществ и подготовке теракта-самоубийства. По сообщению RFI, ключевой подозреваемый, 19-летний житель северной Франции, предположительно контактирует с боевиками "Исламского государства".

Задержан также третий связанный с данным делом человек, которому предъявлены обвинения в непредоставлении информации о подготовке теракта.

По сообщению издания Le Parisien, 19-летний подозреваемый присягнул на верность "Исламскому государству", у него дома обнаружен самодельный "пояс смертника". По подозрению правоохранительных органов, он планировал совершить теракт-самоубийство в общественном месте – по некоторым данным, его целью были евреи.

Второй подозреваемый снабдил неудавшегося смертника муляжом винтовки, с которой тот сфотографировался для публикации "террористического завещания" в социальных сетях. Адвокат ключевого подозреваемого утверждает, что его клиент не придерживается какой-либо джихадистской идеологии.