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Мир

Полиция Парижа арестовала двоих подозреваемых в подготовке теракта-самоубийства

Франция
Террористы
Исламское государство
время публикации: 07 апреля 2025 г., 18:50 | последнее обновление: 07 апреля 2025 г., 18:50
Полиция Парижа арестовала двоих подозреваемых в подготовке теракта-самоубийства
AP Photo/Nicolas Garriga

В воскресенье полиция Парижа арестовала двоих мужчин по подозрению в террористическом сговоре, хранении взрывчатых веществ и подготовке теракта-самоубийства. По сообщению RFI, ключевой подозреваемый, 19-летний житель северной Франции, предположительно контактирует с боевиками "Исламского государства".

Задержан также третий связанный с данным делом человек, которому предъявлены обвинения в непредоставлении информации о подготовке теракта.

По сообщению издания Le Parisien, 19-летний подозреваемый присягнул на верность "Исламскому государству", у него дома обнаружен самодельный "пояс смертника". По подозрению правоохранительных органов, он планировал совершить теракт-самоубийство в общественном месте – по некоторым данным, его целью были евреи.

Второй подозреваемый снабдил неудавшегося смертника муляжом винтовки, с которой тот сфотографировался для публикации "террористического завещания" в социальных сетях. Адвокат ключевого подозреваемого утверждает, что его клиент не придерживается какой-либо джихадистской идеологии.

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