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Мир

Президент Южной Кореи объявил, что отменит военное положение

Корея
время публикации: 03 декабря 2024 г., 21:37 | последнее обновление: 03 декабря 2024 г., 21:44
Президент Южной Кореи объявил, что отменит военное положение
AP Photo/Ahn Young-joon

Телеканал Sky News передал, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил, что отменит введенное несколько часов назад военное положение. В ближайшие часы должно состояться заседание правительства.

О введении военного положения президент объявил в телеобращении к народу. Он обвинил оппозицию в том, что она при помощи Северной Кореи и используя контроль над парламентом, пытается подорвать конституционный порядок. Он утверждал, что военное положение вводится для защиты от "угрозы, исходящей от коммунистической КНДР".

После этого сообщения у здания парламента начали собираться демонстранты, протестующие против этого шага.

Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения, но армия сообщила, что только президент может отменить свое решение.

Мир
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