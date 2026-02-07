Белый дом планирует провести заседание "Совета мира" по Газе 19 февраля.

Эта встреча должна стать платформой для сбора средств на реализацию новой инициативы по управлению сектором Газы. По предварительным оценкам, для запуска проекта потребуется несколько миллиардов долларов. Однако на данный момент уровень международной поддержки остается неопределенным: многие страны скептически относятся к готовности ХАМАСа к разоружению и согласия Израиля на дальнейший вывод войск.

Посредники в конфликте – Египет, Катар и Турция – уже несколько месяцев обсуждают с ХАМАСом возможные сценарии сдачи оружия, хотя официальное предложение террористической организации пока не представлено. Боевикам, согласившимся сложить оружие, планируют предложить амнистию, денежные выплаты или трудоустройство.

Параллельно с этим, "Национальный комитет по управлению Газой", который должен заменить ХАМАС в гражданском управлении, до сих пор не вошел в анклав, несмотря на то, что был сформирован еще в прошлом месяце. Спецпосланник "Совета мира" Николай Младенов пытается сформировать пакет гуманитарных мер, который обеспечил бы легитимность комитета при входе в сектор.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетит Вашингтон с 18 по 22 февраля. Этот визит совпадает по времени с заседанием "Совета мира". Ранее Нетаниягу не смог присутствовать на церемонии подписания в Давосе из-за международного ордера на его арест.