Умер бывший лидер "Национального фронта" Франции Жан-Мари Ле Пен

Во Франции на 97-м году жизни скончался основатель ультраправой партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен, который занял второе место на президентских выборах 2002 года.Как сообщила семья, он умер в Гарше в кругу близких.

На протяжении нескольких десятилетий Ле Пен был центральной фигурой на крайне правом фланге французской политической карты. Он отец Марин Ле Пен, которая в 2011 году сменила его на посту лидера партии, переименованной в "Национальное объединение".

Ле Пен, родившийся в 1928 году, был участником войн в Индокитае и Алжире. В 1956 году стал самым молодым депутатом французского парламента, отличаясь крайними ксенофобскими взглядами. В 1972 году основал "Национальный фронт" выступавший против иммиграции и евроинтеграции.

Политик не скрывал антисемитизма, считая евреев еще одним чуждым Франции элементом. Газовые камеры он назвал "эпизодом Второй Мировой войны". Он так и остался аутсайдером в политической системе Франции, находясь вне национального консенсуса.

Его дочь, отказавшись от наиболее радикальных лозунгов Ле Пена, превратила созданную им партию в одну из ведущих политических сил страны. Способствовало этому и ширящееся недовольство ростом числа мигрантов, и набирающий популярность евроскептицизм.