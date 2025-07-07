Наводнение в Техасе: трагедия лагеря для девочек, героизм спасателей

Администрация летнего лагеря для девочек Camp Mystic в Техасе сообщила, что жертвами наводнения на реке Гваделупе стали 28 воспитанниц и воспитателей лагеря, в том числе его владелец и директор Дик Истленд, который погиб, оказывая помощь девочкам.

Наши сердца разбиты, как разбиты они у семей, переживающих невообразимую трагедию. Все наши молитвы с ними. Мы просим уважать приватность семей. Да пребудет с нами присутствие Всевышнего", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте лагеря.

К поисково-спасательным работам привлечены сотрудники береговой охраны США. Министерство внутренней безопасности рассказывает о героизме пловца Скотта Раскана, спасшего по меньшей мере 165 человек, в том числе группу из нескольких десятков детей.

Сам он называет героями детей, которым было от 10 до 15 лет. "Им было страшно, холодно, но они показали себя настоящими героями. В самый страшный день своей жизни они сохраняли присутствие духа. Это и мне придало сил", – рассказал Раскан.