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Израиль

Премьер-министр Нетаниягу вылетел в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом

Война с ХАМАСом
США
Заложники
Биньямин Нетаниягу
Война с Ираном
время публикации: 06 июля 2025 г., 18:47 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 18:47
Премьер-министр Нетаниягу вылетел в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом
AP Photo/Stephanie Scarbrough, Pool

Около 18:30 премьер-министр Биньямин Нетаниягу прибыл в международный аэропорт "Бен Гурион", чтобы вылететь в США, где в понедельник, 7 июля, он встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Перед тем, как подняться на борт правительственного самолета "Канаф Цион", Нетаниягу заявил: "Я отправляюсь с важным визитом в США. Это будет третья встреча с президентом Трампом с момента его избрания. Я поблагодарю его в первую очередь за готовность встать плечом к плечу с Израилем в борьбе с общим врагом. Это создает взаимные обязательства и новые возможности. Я говорю о недопустимости обладания Ираном ядерным оружием. В Газе мы многого добились, но есть еще и задачи. Мы освободим всех заложников, мы добьемся того, что Газа не будет более угрозой. ХАМАСа там не будет".

Посол США в Израиле Майк Хакаби присоединился к поездке премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Вашингтон. Израильские СМИ отмечают, что это исключительный случай, когда американский дипломат сопровождает израильского премьера в поездке. Новостная служба "Кан" передает, когда журналисты спросили у Хакаби, будет ли объявлено в Вашингтоне о прекращении огня и освобождении заложников, он ответил: "Я всего лишь посол, а не пророк".

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