Премьер-министр Нетаниягу вылетел в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом

Около 18:30 премьер-министр Биньямин Нетаниягу прибыл в международный аэропорт "Бен Гурион", чтобы вылететь в США, где в понедельник, 7 июля, он встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Перед тем, как подняться на борт правительственного самолета "Канаф Цион", Нетаниягу заявил: "Я отправляюсь с важным визитом в США. Это будет третья встреча с президентом Трампом с момента его избрания. Я поблагодарю его в первую очередь за готовность встать плечом к плечу с Израилем в борьбе с общим врагом. Это создает взаимные обязательства и новые возможности. Я говорю о недопустимости обладания Ираном ядерным оружием. В Газе мы многого добились, но есть еще и задачи. Мы освободим всех заложников, мы добьемся того, что Газа не будет более угрозой. ХАМАСа там не будет".

Посол США в Израиле Майк Хакаби присоединился к поездке премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Вашингтон. Израильские СМИ отмечают, что это исключительный случай, когда американский дипломат сопровождает израильского премьера в поездке. Новостная служба "Кан" передает, когда журналисты спросили у Хакаби, будет ли объявлено в Вашингтоне о прекращении огня и освобождении заложников, он ответил: "Я всего лишь посол, а не пророк".