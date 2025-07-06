Нетаниягу: "Изменения, которые пытается внести ХАМАС, неприемлемы для Израиля"

Биньямин Нетаниягу заявил, что "изменения, которые пытается внести ХАМАС в предложение Катара, неприемлемы для Израиля". Но несмотря на это, израильская делегация примет участие в переговорах в Дохе.

В ночь на 6 июля канцелярия главы правительства распространила следующее заявление:

"Изменения, которые ХАМАС пытается внести в предложение Катара и которые были переданы нам вчера вечером, неприемлемы для Израиля. По итогам оперативного совещания премьер-министр Биньямин Нетаниягу поручил принять приглашение к непрямым переговорам и продолжить контакты по возвращению наших заложников на базе катарского предложения, которое Израиль принял. Переговорная группа отправится в Катар в воскресенье".

В субботу, 5 июля, 12-й канал ИТВ передал, что полный проект соглашения с ХАМАСом, переданный представителям Израиля, отличается от документа, который был опубликован накануне на арабском языке. В сообщении телеканала отмечалось: речь идет о небольших, но важных изменениях.

В частности, в документе, переданном Израилю, говорится, что распределение гуманитарной помощи будет осуществляться только ООН и его агентствами, в то время как в документе, опубликованном на арабском, говорится, что этот вопрос еще не решен и нуждается в согласовании между сторонами.

Примерно в то же время, когда израильская делегация отправится в Катар, Нетаниягу вылетит с официальным визитом в Вашингтон, где в понедельник встретится с президентом США Дональдом Трампом.