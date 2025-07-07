x
07 июля 2025
|
последняя новость: 05:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 июля 2025
|
07 июля 2025
|
последняя новость: 05:39
07 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Наводнение в Техасе: более 80 погибших, в их числе десятки детей

Наводнение
США
Погибшие
время публикации: 07 июля 2025 г., 05:29 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 05:36
Наводнение в Техасе: более 80 погибших, в их числе десятки детей
AP Photo/Julio Cortez

Власти штата Техас сообщили, что число жертв внезапного наводнения в округе Керр возросло до 82. Среди погибших не менее 28 детей, передает CNN.

10 девочек и один вожатый из детского лагеря Camp Mystic считаются пропавшими без вести.

Смертоносное наводнение в Техасе. Фоторепортаж

Наводнение было вызвано сильными дождями и разливом реки Гуадалупе.

В результате наводнения был затоплен летний лагерь для девочек.

Продолжаются поисково-спасательные работы. Для эвакуации граждан из зоны затопления была задействована Береговая охрана США.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 06 июля 2025

Смертоносное наводнение в Техасе: число погибших растет