Наводнение в Техасе: более 80 погибших, в их числе десятки детей
время публикации: 07 июля 2025 г., 05:29 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 05:36
Власти штата Техас сообщили, что число жертв внезапного наводнения в округе Керр возросло до 82. Среди погибших не менее 28 детей, передает CNN.
10 девочек и один вожатый из детского лагеря Camp Mystic считаются пропавшими без вести.
Смертоносное наводнение в Техасе. Фоторепортаж
Наводнение было вызвано сильными дождями и разливом реки Гуадалупе.
В результате наводнения был затоплен летний лагерь для девочек.
Продолжаются поисково-спасательные работы. Для эвакуации граждан из зоны затопления была задействована Береговая охрана США.
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