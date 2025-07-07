Наводнение в Техасе: более 80 погибших, в их числе десятки детей

Власти штата Техас сообщили, что число жертв внезапного наводнения в округе Керр возросло до 82. Среди погибших не менее 28 детей, передает CNN.

10 девочек и один вожатый из детского лагеря Camp Mystic считаются пропавшими без вести.

Смертоносное наводнение в Техасе. Фоторепортаж

Наводнение было вызвано сильными дождями и разливом реки Гуадалупе.

В результате наводнения был затоплен летний лагерь для девочек.

Продолжаются поисково-спасательные работы. Для эвакуации граждан из зоны затопления была задействована Береговая охрана США.