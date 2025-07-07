Трамп резко осудил идею Маска о создании новой партии в США

Президент США Дональд Трамп опубликовал необычно длинную для себя запись в принадлежащей ему социальной сети Truth Social, выразив в резкой форме сожаление по поводу инициативы Илона Маска о создании новой партии.

Процитируем эту запись полностью: "Мне грустно наблюдать, как Илон Маск полностью "сходит с рельсов", превращаясь, по сути, в ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ КАТАСТРОФУ за последние пять недель. Он даже хочет создать Третью политическую партию, несмотря на то, что такие партии никогда не добивались успеха в США – Система, похоже, не предназначена для них. Единственное, на что способны Третьи партии – это создание ПОЛНОГО И ТОТАЛЬНОГО РАЗРУШЕНИЯ И ХАОСА, а этого у нас и так хватает с радикальными левыми демократами, которые потеряли уверенность и рассудок! Республиканцы, напротив, – это слаженно работающая "машина", которая только что приняла крупнейший законопроект такого рода в истории нашей страны. Это Великий Закон, но, к сожалению для Илона, он отменяет нелепое постановление о внедрении электромобилей (EV Mandate), которое обязало бы всех в кратчайшие сроки пересесть на электрокары. Я решительно выступал против этого с самого начала. Теперь людям разрешено покупать то, что они хотят – автомобили с бензиновым двигателем, гибриды (которые показывают отличные результаты), или новые технологии, по мере их появления – больше никакого обязательного перехода на электромобили. Я два года боролся с этим и, честно говоря, когда Илон полностью и безоговорочно поддержал меня, я спросил его, знает ли он, что я собираюсь отменить этот EV-мандат – я говорил об этом в каждой своей речи и в каждом разговоре. Он ответил, что у него с этим нет проблем – я был очень удивлён! Кроме того, Илон просил назначить одного из своих близких друзей руководить NASA, и хотя я считал его друга очень хорошим специалистом, меня удивило, что он оказался убеждённым демократом, который никогда прежде не поддерживал республиканцев. Возможно, сам Илон тоже был таковым. Мне также показалось неуместным, что близкий друг Илона, связанный с космической отраслью, возглавит NASA, учитывая, что NASA – это важнейшая часть корпоративной жизни Илона. Моя главная обязанность – защищать американский народ!"

Накануне миллиардер Илон Маск, еще недавно входивший в близкое окружение президента США Дональда Трампа, объявил о начале формирования в США новой политической партии – "Партии Америки". "Сегодня "Партия Америки" создана для того, чтобы вернуть вам свободу", – написал он в соцсети Х (владельцем которой является). По словам Маска, решение о создании новой партии принято им, поскольку США оказались в условиях "банкротства... в связи с расточительством и взяточничеством, в однопартийной системе, а не в демократии".

Илон Маск был ключевым спонсором и сторонником президента США Дональда Трампа во время его избирательной кампании. После победы на выборах Трамп назначил Маска руководителем ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE).

В мае 2025 года между Маском и Трампом возникли острые разногласия. Маск покинул Белый дом и публично раскритиковал планы по налогообложению и расходам.

Отметим, что дружба и разрыв с президентом привели к тому, что Маск не только понес значительные убытки, но и потерял популярность. Вероятно, созданием новой партии богатейший человек на планете рассчитывает вернуть доверие американцев.