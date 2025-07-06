Маск объявил о создании новой политической партии – "Партии Америки"

Миллиардер Илон Маск, еще недавно входивший в близкое окружение президента США Дональда Трампа, объявил о начале формирования в США новой политической партии – "Партии Америки".

"Сегодня "Партия Америки" создана для того, чтобы вернуть вам свободу", – написал он в соцсети Х (владельцем которой является).

По словам Маска, решение о создании новой партии принято им, поскольку США оказались в условиях "банкротства... в связи с расточительством и взяточничеством, в однопартийной системе, а не в демократии".

Пока непонятно, сделано ли это объявление после официальной регистрации партии. Структура и руководство "Партии Америки" также неизвестны.

Илон Маск был ключевым спонсором и сторонником президента США Дональда Трампа во время его избирательной кампании. После победы на выборах Трамп назначил Маска руководителем ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE).

В мае 2025 года между Маском и Трампом возникли острые разногласия. Маск покинул Белый дом и публично раскритиковал планы по налогообложению и расходам.

Отметим, что дружба и разрыв с президентом привели к тому, что Маск не только понес значительные убытки, но и потерял популярность. Вероятно, созданием новой партии богатейший человек на планете рассчитывает вернуть доверие американцев.