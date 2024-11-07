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Мир

Байден в обращении к нации пообещал, что передача власти Трампу будет "мирной и упорядоченной"

время публикации: 07 ноября 2024 г., 18:55 | последнее обновление: 07 ноября 2024 г., 18:59
Байден в обращении к нации пообещал, что передача власти Трампу будет "мирной и упорядоченной"
AP Photo/Susan Walsh

В четверг, 7 ноября, президент Джо Байден выступил с обращением к нации в связи с поражением Демократической партии на выборах и избранием президентом Дональда Трампа.

Байден сообщил, что поздравил Трампа с победой и подчеркнул, что передача власти 20 января будет "мирной и упорядоченной".

"Мы принимаем выбор, который сделала страна", – сказал Байден, отметив, что "американская избирательная система честна, справедлива и прозрачна и ей можно доверять".

Байден также сообщил, что пригласил Трампа в Белый дом на время переходного периода, и тот приглашение принял.

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